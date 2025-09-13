Bornova Belediyesi Sanayi Meclisi, Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen toplantıda esnaf ve sanayi sitesi temsilcileriyle bir araya geldi. Belediye Başkanı Ömer Eşki, işletmelerin ruhsat süreçlerine ilişkin kolaylıkların sürdüğünü, buna rağmen ruhsat almayan işletmelere yaptırımların devam edeceğini belirtti. Eşki ayrıca Işıkkent’te kurulacak yeni geri dönüşüm ve bertaraf tesisi hakkında bilgi verdi.

Sanayi temsilcileri sorunlarını aktardı

Toplantıya Bornova’daki esnaf, sanatkâr ve şoför odalarının yanı sıra Ayakkabıcılar, Dökümcüler, MTK, Kara Nakliyecileri ve Oto Tamircileri gibi sanayi sitelerinin temsilcileri katıldı. Ruhsat, zabıta, temizlik ve fen işleri müdürlükleri de toplantıda hazır bulundu. Katılımcılar yol, otopark, temizlik ve çevre düzenlemeleri gibi taleplerini dile getirdi.

Başkan Eşki’den ruhsat çağrısı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede çok sayıda ruhsatsız işletme bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“İşletmelerin ruhsatlandırılması için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Buna karşın ruhsat almayan işletmelere yasal yaptırımlar uygulanmaya devam edecek. Hem işletmelerin sağlığı hem de hizmetlerin sürdürülebilmesi için ruhsat şart.”

Işıkkent’te yeni geri dönüşüm tesisi

Başkan Eşki, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Işıkkent’te 6 bin metrekarelik alanda geri dönüşüm ve bertaraf tesisi kurulacağını açıkladı. Sanayi atıklarının Belkahve şirketi aracılığıyla toplanacağını belirten Eşki, “Atıkları lisanslı firmalar bertaraf edecek. Bu noktadan sonra düzensiz atıklara izin vermeyeceğiz” dedi.

SMA ve DMD hastası çocuklar için destek çağrısı

Eşki, Bornovalı SMA hastası Esma Gönültaş ve Abbas Miran ile DMD hastası Berk Yıldız için yürütülen valilik onaylı kampanyalara dikkat çekerek, sanayicilere “Bu çocuklarımızı yaşatalım” çağrısında bulundu. Toplantının sonunda kampanyalarla ilgili broşürler katılımcılara dağıtıldı.