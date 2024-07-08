Borsada son dönemde yaşanan yükseliş trendi, BIST 30'da yer alan 10 hissenin yıllık bazda yüzde 100'ün üzerinde getiri sağlamasıyla dikkat çekiyor. BIST 100 Endeksi 10.851 seviyesinde bulunurken, 11.000 direncinin aşılması durumunda yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor.

BIST 30'da öne çıkan hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 30 endeksinde yer alan 10 hisse, yıllık bazda yüzde 100'ün üzerinde getiri sağladı. Bu hisseler arasında bankalar, perakende ve telekomünikasyon sektörleri öne çıkıyor.

Bankalar yükselişte

Garanti Bankası: BIST 30'da en yüksek getiriyi sağlayan hisse oldu. Yıllık yüzde 280,9 getiri oranıyla yatırımcılara büyük kazanç sağladı.

Akbank: yüzde 233,91 yıllık getiri oranıyla Garanti Bankası'nı yakından takip ediyor.

İş Bankası: yüzde 191,61 yıllık getiri oranıyla üçüncü sırada yer alıyor.

Yapı ve Kredi Bankası: yüzde 161,41 getiri oranıyla sektördeki diğer güçlü oyuncular arasında yer alıyor.

Bankaların düşük PD/DD oranları ile ilgi görmeye devam ettiği belirtiliyor. Bu hisselerin performansını koruması bekleniyor.

Perakende ve telekomünikasyon sektörleri

Bim Mağazalar: Yıllık yüzde 209,52 getiri oranıyla yatırımcılara yüksek kazanç sağladı. Enflasyonist ortamda yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü hisselerden biri oldu.

Turkcell: Telekomünikasyon sektöründe yıllık yüzde 173,93 getiri oranıyla dikkat çekiyor.

Tüpraş: yüzde 128,17 getiri oranıyla öne çıkıyor.

Aselsan: yüzde 104,59 yıllık getiri oranıyla öne çıkanlar arasında bulunuyor.

BIST 100 endeksi ve yükseliş beklentileri

BIST 100 Endeksi 10.851 seviyesinde bulunuyor. Endeksin 11.000'deki direncini aşması halinde yükseliş trendinin devam edeceği öngörülüyor. Endeksi taşıyan hisselerde bankalar, endeks ağırlığı yüksek olması nedeniyle öne çıkıyor.