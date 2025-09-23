Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021-2024 yıllarında düzenlediği konser organizasyonlarına yönelik başlatılan soruşturma finans piyasalarına da yansıdı. “154 milyon TL kamu zararı” iddiasıyla 13 kişinin gözaltına alındığı soruşturma, Borsa İstanbul’da açılış işlemlerine sert düşüş olarak yansıdı.

Açılışta sert kayıp

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 puandan başladı. Açılışta endeks önceki kapanışa göre 104,82 puan gerilerken, özellikle bankacılık hisselerindeki satışların etkili olduğu görüldü.

Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kaybetti. Buna karşın, finansal kiralama-faktoring endeksi yüzde 0,67 artışla yükseliş kaydeden tek sektör endeksi oldu.

Önceki gün yükseliş vardı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 değer kazancıyla 11.468,07 puandan tamamlamıştı. Bugünkü sert açılış düşüşü, yatırımcıların dikkatini soruşturmanın ekonomik yansımalarına çevirdi.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Yalnızca yurtiçindeki siyasi ve hukuki gelişmeler değil, küresel piyasalardaki belirsizlik de Borsa’daki seyrin yönünü belirliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına ilişkin devam eden tartışmalar ve ABD Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimine dair karışık sinyaller, yatırımcıları temkinli davranmaya itiyor.

Bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalarda olacak. Powell’ın, faiz politikası ve ekonomik görünüme ilişkin vereceği mesajların, hem küresel borsalar hem de gelişmekte olan ülke piyasaları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistlerden teknik değerlendirme

Piyasa analistleri, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 seviyelerinin kısa vadede destek, 11.450 ve 11.500 puan seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Analistler ayrıca, ABB soruşturmasının sadece siyasi değil, aynı zamanda yatırımcı psikolojisi üzerinde de etkili olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, yargı süreçlerinin piyasada “belirsizlik algısı” yaratması, özellikle yabancı yatırımcı girişlerini sınırlayabilir.

Yatırımcıların gözü veri gündeminde

Yurtiçinde finansal hizmetler güven endeksi açıklanırken, küresel piyasalarda Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de yakından takip edilecek. Powell’ın mesajlarıyla birleşen veri akışı, Borsa İstanbul’un gün içindeki yönü üzerinde belirleyici olabilir.