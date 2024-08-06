Dünü yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, güne toparlanma eğiliminde başladı. Bugün itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2,71 artışla 10.161,67 puandan açıldı. Bu yükseliş, yatırımcılara umut verirken, piyasaların toparlanma sürecine girdiğinin sinyalini veriyor.

Dün yaşanan gelişmeler

Küresel piyasalardaki olumsuz gelişmeler nedeniyle Borsa İstanbul dün sert bir düşüş yaşadı ve gün içerisinde iki defa devre kesici uygulandı. Bu önlem, ani ve büyük dalgalanmaların önüne geçmek amacıyla alınan bir tedbirdir.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisi

Dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar, Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. Özellikle ABD'deki resesyon endişeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın şahin politikaları, global piyasalarda tedirginliğe yol açtı.

Piyasa uzmanlarının yorumları

Uzmanlar, Borsa İstanbul'daki bu dalgalanmaların, global ekonomik göstergeler ve siyasi gelişmelerle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Yatırımcıların, piyasaları yakından takip etmeleri ve stratejik hamleler yapmaları gerektiği vurgulanıyor.