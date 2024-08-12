Endeks, önceki kapanışa göre 72,76 puan artışla 9.980,15 puana ulaşarak yüzde 0,73’lük bir değer kazancı elde etti. Bankacılık ve holding endekslerindeki artış, piyasalarda olumlu bir hava estirdi.

Borsa İstanbul’da ilk işlem günü yükselişi

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem gününe pozitif bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,76 puan artarak 9.980,15 puana yükseldi. Bu artış, yüzde 0,73’lük bir değer kazancına işaret ediyor. Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi ise yüzde 0,60 artış gösterdi. En büyük yükselişi yüzde 1,73 ile spor sektörü sağlarken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları yüzde 2,29 gerileyerek günün tek kaybeden sektörü oldu.

Geçen haftanın kayıpları telafi ediliyor

Geçtiğimiz Cuma günü, Borsa İstanbul olumlu bir açılış yapmasına rağmen günü yüzde 1,89 değer kaybıyla 9.907,38 puandan tamamlamıştı. Ancak, ABD’de resesyon endişelerinin azalması, küresel piyasalarda iyimser bir hava oluşturdu. Bu iyimserlik, haftanın ilk işlem gününe de yansıyarak BIST 100 endeksinde yükselişi tetikledi.

Küresel gelişmeler ve piyasa beklentileri

ABD’de açıklanacak enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki politikaları açısından kritik önem taşıyor. Analistler, bu verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor. Yurt içinde ise bugün işsizlik oranı ve perakende satışlar yakından izlenecek.

Teknik analiz: Kritik seviyeler

Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puan seviyeleri direnç, 9.800 ve 9.750 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Piyasaların yönü, bu kritik seviyelere bağlı olarak şekillenecek.