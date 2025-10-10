Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,27 değer kaybetti. Endeks, haftaya 10.654,20 puan ile başlayıp 10.928,38 puana kadar yükseldikten sonra haftayı 10.720,36 puandan kapattı.

Döviz ve altın fiyatları

Haftalık verilerde ABD doları yüzde 0,34 artışla 41,8280 TL’ye yükselirken, euro yüzde 1,28 düşerek 48,3750 TL seviyesinde işlem gördü.

Kapalıçarşı’da gram altın yüzde 2,73 artışla 5.346 TL, cumhuriyet altını yüzde 2,72 artışla 36.069 TL, çeyrek altın ise yüzde 2,74 yükselişle 8.955 TL seviyesine ulaştı.

Yatırım ve emeklilik fonları

Haftalık performans değerlendirmesinde yatırım fonları yüzde 0,36 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,31 değer kaybetti.

Yatırım fonları kategorisinde en çok kazandıranlar, yüzde 6,55 artışla kıymetli maden fonları oldu.

Piyasalara bakış

Analistler, BIST 100’deki haftalık kaybın, küresel piyasadaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketler ile birlikte değerlendirildiğinde kısa vadeli bir düzeltme olarak yorumlandığını belirtiyor. Altındaki yükseliş ise yatırımcıların güvenli liman talebinin sürdüğünü gösteriyor.