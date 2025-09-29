Borsa İstanbul, yatırımcı işlemlerine yönelik tedbir kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Açıklamaya göre, beş hisse senedinde brüt takas, açığa satış ve kredili işlem yasağı ile emir paketi tedbirleri uygulanacak.

ALKA paylarında brüt takas

Açıklamaya göre, Alkim Kağıt (ALKA) paylarında 28 Ekim 2025 tarihli işlemler dahil olmak üzere seans sonuna kadar brüt takas kuralı geçerli olacak. Bu süreçte söz konusu hissede yapılan tüm işlemler brüt takas yöntemiyle gerçekleştirilecek.

ALKIM, PCILT ve RUZYE’de açığa satış yasağı

Alkim Alkali Kimya (ALKIM), PC İletişim Medya (PCILT) ve Ruzy Madencilik ve Enerji (RUZYE) paylarında ise aynı tarihe kadar açığa satış ve kredili işlemler yasaklandı. Yatırımcılar bu hisselerde yalnızca nakit alım-satım yapabilecek.

ETYAT’ta emir paketi tedbiri

Borsa İstanbul’un açıklamasında ayrıca ETYAT paylarının da 28 Ekim 2025 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem göreceği ifade edildi. Bu kapsamda hisse senedinde emir paketi kriterleri uygulanacak.