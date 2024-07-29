Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya düşüşle başladı. 29 Temmuz 2024 sabahı itibariyle, endeks yüzde 0,58 azalışla 10.827,98 puana indi. Peki, borsada son durum ne?

Borsa İstanbul açılışı

BIST 100 Endeksi: 10.827,98 puan (Yüzde 0,58 azalış)

Bankacılık Endeksi: Yüzde 1,16 değer kaybı

Holding Endeksi: Yüzde 0,43 değer kaybı

Cuma günü dar bir bantta hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamlamıştı. Ancak yeni haftaya başlangıçta düşüş yaşandı.

Sektörel değişimler

En fazla kazandıran sektör: Yüzde 0,15 ile bilişim sektörü.

En çok kaybettiren sektör: Bankacılık sektörü yüzde 1,16 değer kaybıyla en fazla düşüş yaşayan sektör oldu.

Küresel piyasalarda durum

Analistler, küresel pay piyasalarının bu haftaya pozitif başladığını belirtiyor. ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun makroekonomik veri takvimi bu hafta takip edilecek. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı ve çarşamba günü açıklanacak politika faizi kararı, piyasalar üzerinde belirleyici olacak.

ABD ekonomik verileri

Ekonomik aktivitenin beklenenden daha az güç kaybetmesi ve enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarını güçlendiriyor ve risk iştahını artırıyor.

Fed'in politika faizini sabit bırakması beklenirken, yılın geri kalanında üç kez faiz indirimi öngörülüyor.

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.500 puanın destek, 11.000 puanın ise direnç seviyeleri olduğunu belirtiyor. Yurt içinde veri gündemi sakin, ancak ABD'den gelecek Dallas Fed imalat sanayi endeksi verileri takip edilecek.

Borsa İstanbul güncel durum

BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,58 azalışla başlamasına rağmen, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankası kararları yakından izlenerek, piyasalarda yeni stratejiler geliştirilebilir. Güncel piyasa analizleri ve teknik seviyeler ışığında, yatırımcılar için bu hafta dikkat edilmesi gereken noktalar belirlenmiştir.