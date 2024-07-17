Borsa İstanbul, güne olumlu bir başlangıç yaparak BIST 100 endeksinde yüzde 0,12 artışla 11.152,32 puana ulaştı. Bankacılık ve holding endekslerinde de hafif artışlar görülürken, menkul kıymet yatırım ortaklıkları en çok kazandıran sektör oldu.

Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 12,99 puan ve yüzde 0,12 artarak 11.152,32 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi ise yüzde 0,12 artış kaydetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 1,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm sektörü oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 artışla 11.139,34 puandan tamamlayarak rekor kapanış gerçekleştirmiş ve en yüksek seviyesini 11.188,12 puana taşımıştı.

Piyasaları etkileyen faktörler

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl iki kez faiz indirimine gideceği beklentisinin ABD borsalarında risk iştahını artırdığını, ancak ülkede gerçekleştirilecek seçimlerin sonuçlarının oluşturduğu belirsizliklerin Asya ve Avrupa'da yön arayışını öne çıkardığını belirtti.

Bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de inşaat izinleri ile Fed'in Bej Kitap Raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Teknik analiz

Analistlerin değerlendirmelerine göre, BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puan seviyeleri direnç olarak öne çıkarken, 11.000 ve 10.900 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Yatırımcılar, endeksin bu seviyeleri kırması durumunda yeni pozisyonlar almayı değerlendiriyor.

Öne çıkan sektörler

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı: Yüzde 1,27 artışla en çok kazandıran sektör.

Turizm: Yüzde 0,30 düşüşle en çok kaybettiren sektör.

Bugün takip edilecek veriler

10.00: Türkiye, haziran ayı konut satış istatistikleri

10.00: Türkiye, mayıs ayı konut fiyat endeksi

10.00: Türkiye, mayıs ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00: Avro Bölgesi, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

15.30: ABD, haziran ayı konut başlangıçları

15.30: ABD, haziran ayı inşaat izinleri

16.15: ABD, haziran ayı sanayi üretimi

16.15: ABD, haziran ayı kapasite kullanım oranı

21.00: ABD, Fed'in Bej Kitap Raporu