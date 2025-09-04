Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 4 Eylül 2025 Perşembe gününe %0,24 yükselişle başladı. Açılışta endeks 25,38 puan artış kaydederek 10.763,07 seviyesine ulaştı.

Dün borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi dün günü %1,29 değer kaybıyla 10.738 puandan kapatmıştı. Günlük işlem hacmi ise 152,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Sektör endekslerinde son durum

Önceki kapanışa göre:

Bankacılık endeksi %6,37 değer kaybetti.

Sınai endeksi %0,23 düşüş yaşadı.

Hizmetler endeksi %0,13 yükseldi.

Teknoloji endeksi %2,16 artış kaydetti.

En çok işlem gören hisseler

Endekste yer alan 32 hisse değer kazanırken, 68 hisse geriledi. Günün en fazla işlem gören şirketleri arasında Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester ve İş Bankası (C) yer aldı.

Uzmanların teknik analizi

Bulls Yatırım tarafından hazırlanan analizde, endeks için destek ve direnç seviyelerine dikkat çekildi:

Destek seviyeleri : 10.680 – 10.470 – 10.380 puan

Direnç seviyeleri: 10.800 – 11.027 – 11.250 puan

Analizde, “Teknik görünüme göre kısa vadeli geri çekilmelerde destek seviyeleri, yükseliş hareketlerinde ise direnç noktaları yakından izlenecek” değerlendirmesi yapıldı.