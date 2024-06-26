Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 10.680,50 puandan başladı. Açılışta BIST 100, önceki kapanışa göre 0,51 puan artış gösterdi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 artarken, holding endeksi yüzde 0,04 azaldı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,75 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,34 ile tekstil ve deri oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 azalışla 10.679,98 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda karışık seyir

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçlarının arandığını ve banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de yeni konut satışları verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyeleri direnç, 10.600 ve 10.500 puan destek olarak izlenecek.