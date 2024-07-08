Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya pozitif bir başlangıç yaparak önceki kapanışa göre 50,11 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.901,90 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi ise yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,39 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü kapanışı

Geçen hafta Cuma günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 azalışla 10.851,78 puandan tamamlamıştı.

Analist görüşleri ve beklentiler

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlandığını belirtti. Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, temkinli bir seyir bekliyor.

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve ABD'de tüketici enflasyon beklentisi verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puan direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri ise destek konumunda.

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre, BIST 100 endeksi için kritik seviyeler şu şekilde:

Direnç: 11.000 ve 11.100 puan

Destek: 10.800 ve 10.700 puan