Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2024 yılı Mayıs ayında rekor seviyelerine ulaştı. Günün ilk yarısında 11.078,09 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 328,40 puanlık artışla 11.067,98 puanda seyretti. Toplam işlem hacmi ise 115,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörü ön planda

Günün en dikkat çeken kazançları bankacılık sektöründe yaşandı. Bankacılık endeksi yüzde 8,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 4,18 artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,68 ile taş toprak sektörü oldu.

Yapı Kredi ve Koç Holding'de önemli gelişmeler

Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceği yönündeki söylentiler, bankanın hisse fiyatını yüzde 10 artışla 37,96 TL'ye çıkararak tavan fiyattan işlem görmesine neden oldu. Aynı şekilde, Koç Holding hisseleri de yüzde 10 oranında yükselerek şirketin piyasa değerini 20 milyar doların üzerine taşıdı.

Küresel ve yerel piyasa dinamikleri

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözlü yönlendirmeleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların yatırımcıların odağında olduğunu belirtti. Küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrışma gösterdi.

Teknik analiz ve beklentiler

BIST 100 endeksi için teknik açıdan 11.250 ve 11.500 seviyeleri direnç, 11.000 ve 10.800 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Bugün de devam etmesi beklenen Fed yetkililerinin açıklamaları, yatırımcıların yakından takip ettiği unsurlar arasında yer alıyor.