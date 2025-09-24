Borsa İstanbul, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasına yönelik mahkeme kararının ardından hızlı bir değer kaybı yaşadı. BIST100 endeksi gün içinde 11 bin 352 puandan 11 bin 148 puana kadar geriledi. Bankacılık endeksi ise yüzde 3’e yakın kayıp gösterdi.

Endeks rakamları

Saat 11:18 itibarıyla BIST100 endeksi yüzde 1,09 düşüşle 11 bin 213 puanda hareket etti. Bankacılık endeksi ise yüzde 2,30 değer kaybıyla 15 bin 847 puana geriledi.

Teknik destek ve direnç seviyeleri

Uzmanlara göre, BIST100 endeksi için teknik açıdan 11.400 ve 11.500 puan direnç, 11.300 ve 11.200 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Önceki kapanış ve küresel etkiler

Borsa İstanbul, önceki günü yüzde 1,19 değer kaybıyla 11 bin 331 puandan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon ve parasal politika ile ilgili temkinli açıklamaları sonrası karışık seyir devam ediyor.

Uzman yorumu

Finans analistleri, Borsa İstanbul’un son dönemde özellikle siyasi gelişmelere duyarlı hareket ettiğini vurguluyor. CHP İstanbul Kongresi’ne ilişkin mahkeme kararı, yatırımcıların risk algısını artırarak satış baskısını güçlendirdi.