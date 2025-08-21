Borsa İstanbul’da tarihi bir gün yaşandı. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle 11.195,98 puandan başladıktan sonra seans içinde 11.263,83 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yükselişe özellikle holding hisseleri öncülük etti.

Dün günü 11.134,73 puandan kapatan endeks, yüzde 1,58 değer kazanmıştı. Bugünkü açılışta da 61,25 puanlık artışla yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,55 oranında prim yaptı.

Sektör bazında bakıldığında en güçlü performansı yüzde 1,37 yükselişle tekstil-deri endeksi sergilerken, tek kayıp yaşayan sektör ise yüzde 0,07’lik düşüşle madencilik oldu.

Yatırımcıların gözü Jackson Hole’da

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin bugün başlayacak olan ABD’deki Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrildiğini ifade ediyor. Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajların yön belirleyici olacağı belirtiliyor.

Yurt içinde ise tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri izlenecek. Yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörüne ilişkin PMI verileri yatırımcıların odağında olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanlar ise destek konumu olarak öne çıkıyor.