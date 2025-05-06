BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,03'lük sınırlı düşüşle açıldıktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Endeks, sabah saatlerinde yüzde 0,30 primle 9.138 puana yükseldi.

Borsa İstanbul yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı

6 Mayıs 2025 Pazartesi günü açılış seansında BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 9.109 puandan işlem görmeye başladı. Ancak açılış sonrası gelen alımların etkisiyle endeks yükselişe geçti.

Günün ilk saatlerinde BIST 100 endeksi yüzde 0,30 oranında değer kazanarak 9.138 puan seviyesine yükseldi. Yatırımcıların alıma yönelmesiyle endekste yukarı yönlü seyir öne çıktı.

Döviz kurları sabah saatlerinde yatay seyrediyor

Güne döviz kurları da sakin bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL: 38,6139

Euro/TL: 43,7314

Kur cephesinde önemli bir hareketlilik gözlenmezken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını yakından takip ediyor. Kararın, küresel piyasalarda olduğu gibi Borsa İstanbul'da da yön belirleyici olması bekleniyor.

Analist yorumu

Piyasa uzmanları, endeksin 9.100 puan üzerindeki seyrini teknik açıdan pozitif bir sinyal olarak yorumlarken, kısa vadede 9.200 - 9.250 bandının hedeflenebileceğini belirtiyor.