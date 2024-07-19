Borsa İstanbul, yeni güne yükselişle başlarken, BIST 100 endeksi 11.144,59 puana ulaştı. Dün kapanış rekoru kıran endeks, bugün de yükseliş trendini sürdürerek yeni zirvelere göz kırpıyor.

Piyasadaki gelişmeler

BIST 100 Endeksi: Güne yüzde 0,05 yükselişle başlayan endeks, 11.144,59 puana çıktı.

Sektör Endeksleri: Metal ana sanayi endeksi yüzde 1,61 ile en çok kazandıran olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,32 ile en çok kaybeden oldu.

Küresel Piyasalar: Jeopolitik riskler ve ABD borsalarındaki satış baskısı, küresel piyasalarda negatif bir seyir oluşturdu.

Analist yorumları

Analistler, BIST 100 endeksinin 11.250 ve 11.350 puan seviyelerini direnç, 11.000 ve 10.900 puan seviyelerini ise destek olarak görüyor. Bugün açıklanacak uluslararası yatırım pozisyonu, haftalık para ve banka istatistikleri ile Avro Bölgesi cari işlemler dengesi verilerinin piyasaları etkileyebileceği belirtiliyor.

Yatırımcı tavsiyeleri

Uzmanlar, yatırımcılara dikkatli olmalarını ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini öneriyor. BIST 100 endeksi yükseliş trendini sürdürse de, küresel piyasalardaki riskler nedeniyle dalgalanmalar yaşanabilir.