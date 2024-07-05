Efor Çay, bugün Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreniyle halka arz edildi ve işlem görmeye başladı. Şirket hisseleri 5 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da #EFORC koduyla işlem görüyor.

Halka Arz Süreci

26-27-28 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde, Efor Çay'a bireysel yatırımcılardan 1,01 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 1,80 kat talep geldi. Toplamda 540 bin 576 yatırımcıya dağıtım yapılan halka arzda, pay başına 14,50 TL sabit fiyatla gerçekleşen işlemde halka arz büyüklüğü 1 milyar 305 milyon TL olarak belirlendi.

Efor Çay hakkında

Trabzon ve Artvin-2 tesislerinde yaş çay işleme; Trabzon, Tuzla ve Artvin-1 tesislerinde paketleme olmak üzere toplam 49.000 m²'lik dört tesisi bulunan Efor Çay, Türkiye'nin en büyük çay üreticileri arasında yer alıyor. Şirket, Türkiye’nin çay ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyor.

Gong töreni

Borsa İstanbul’da düzenlenen Efor Çay Halka Arz Gong Töreni'nde, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, Efor Çay Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammet Akkuş, Efor Çay Grup CFO’su Selin Uras, Efor Çay Genel Müdürü Ediz Kaboğlu, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Taşdoğan ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile çok sayıda davetli yer aldı.

Korkmaz Ergun'un konuşması

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Efor Çay'ın dünya genelinde çayı ihraç eden değerli bir şirket olduğunu vurguladı ve şu ifadelerde bulundu: “Efor Çay, ülkemizin en büyük 1000 sanayi şirketinden biridir. Tüm sanayicilerimizi halka açılmaya davet ediyoruz. Sanayicilerimiz, Borsamızda işlem görmeye başlayarak finansman imkanına kavuşurken, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atacaklardır. Bu, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çok önemlidir”

İbrahim Akkuş'un konuşması

Efor Çay Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, gong töreninde yaptığı konuşmada yatırımcılara ve paydaşlara teşekkür ederek şunları kaydetti: “Efor Çay olarak, toplam 49.000 m²'lik dört tesisimizle Türkiye'nin çay ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyoruz. Halka arzımızla birlikte sürdürülebilir, yenilikçi büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı ve yatırımlarımızı artırmaya odaklanacağız. Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, şirketimizi tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz”