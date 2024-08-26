BIST 100 Endeksi, bir ayda %12 oranında düşüş yaşarken, borsada işlem gören hisse senetlerinin %17’si %20’nin üzerinde değer kaybetti. Bu sert satış dalgası, yatırımcılar için endişe verici bir tablo ortaya koydu.

Zeynep Aktaş’ın ekonomim.com’daki analizine göre, Borsa İstanbul’daki düşüşün sebepleri arasında son açıklanan bilançolar, aşağı yönlü revize edilen hedefler ve yabancı yatırımcıların satışları yer aldı. Özellikle yabancıların kâr realizasyonları ve yeni pozisyon ayarlamaları, satış baskısını artıran başlıca etkenler olarak öne çıktı.

Ağustos ayında en çokk değer kaybeden hisseler

BIST 100 Endeksi’nde yer alan bazı hisseler, ağustos ayında büyük kayıplar yaşadı. Değer kaybı %20’nin üzerinde olan hisseler arasında özellikle şu üç hisse dikkat çekti:

Anadolu Grubu Holding (AGHOL) : %29,18

: %29,18 Aksa (AKSA) : %28,08

: %28,08 Mia Teknoloji (MIATK): %26,44

Bu hisseler, yatırımcılar için ciddi kayıplar getirirken, borsadaki genel satış baskısının da bir göstergesi oldu.

Satış baskısının arkasındaki faktörler

Yabancı Yatırımcıların Çıkışı : Yabancı yatırımcılar, özellikle kâr realizasyonları ve pozisyon ayarlamaları nedeniyle satış tarafında aktif rol oynadı. Bu durum, borsadaki satış baskısını daha da artırdı.

Bilançolar ve Revize Edilen Hedefler: Şirketlerin açıkladığı son bilançolar ve hedeflerin aşağı yönlü revize edilmesi, yatırımcıların endişelerini artırdı ve bu da hisse senetlerinde sert düşüşlere neden oldu.

Yatırımcılar ne yapmalı?

Böyle bir ortamda, yatırımcıların dikkatli ve temkinli olması önem taşıyor. Özellikle yüksek volatilitenin yaşandığı dönemlerde, uzun vadeli yatırım stratejileri ve risk yönetimi ön plana çıkıyor.