Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 2,41 puan ve yüzde 0,02 azalarak 11.089,16 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,69 ile taş, toprak oldu.

Küresel piyasalar ve ABD verileri

Borsa İstanbul'da dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 azalışla 10.991,57 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan satış baskısının derinleşmesiyle negatif bir seyir izlediğini ifade ediyor.

Sektörel performanslar

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, sektör endeksleri içerisinde en çok kazandıran yüzde 0,69 ile taş, toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ABD Merkez Bankası ve faiz beklentileri

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini belirtiyor. Bununla birlikte, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılacağı yönündeki beklentiler güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında olacağı öngörülüyor.