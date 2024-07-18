Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.252,11 puanla tarihi bir rekora imza attı. Endeks, önceki kapanışa göre 55,67 puan ve yüzde 0,50 değer kazanarak saat 13.00 itibarıyla 11.189,74 puan seviyesinde işlem görmeye devam etti. Toplam işlem hacmi ise 52,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık ve holding endeksleri

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Bu performanslar, piyasanın genel durumuna paralel olarak karışık bir seyir izledi.

Kazanan ve kaybeden sektörler

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,25 ile orman kağıt basım sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,31 ile gıda içecek sektörü oldu. Bu değişiklikler, sektörel dinamikler ve piyasa beklentileri doğrultusunda şekillendi.

Küresel piyasalar ve ECB kararları

Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini ifade eden analistler, bu kararların piyasa üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini vurguladı.