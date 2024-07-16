Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 11.186,45 puanla tarihi zirvesini gördü. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 57,72 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 11.117,57 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 50 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık ve holding endeksleri yükselişte

Bankacılık endeksi yüzde 1,77, holding endeksi ise yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,76 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar ve jeopolitik riskler

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesine karşın, Donald Trump’ın başkanlık ihtimalinin artmasının ticaret savaşları ve jeopolitik riskleri tekrar yükseltebileceği endişesiyle yön bulmayı zorlaştırdığını ifade etti.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump'ın, hafta sonu Pensilvanya'daki mitingde konuşurken silahlı saldırıya uğraması, başkanlık yarışındaki gidişatı ve gelecekteki ekonomi politikalarını etkiledi. Analistler, bu saldırının ABD’de daha fazla siyasi çekişmeye neden olabileceğini ve Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalini artırdığını belirtti.

Fed'in faiz indirimleri ve piyasa beklentileri

Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar en az 2 kez faiz indirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Powell, Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun yüzde 2'ye düşmesine dair güvenin arttığını belirtti.