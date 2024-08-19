Bankacılık ve inşaat sektörleri, borsayı yukarı taşıyan ana sektörler arasında yer aldı.

Günün en çok kazandıran hisseleri

Bugün BIST 100 endeksinde en çok kazandıran hisseler şunlar oldu:

KONTR CWENE EUPWR PETKM ENKAI

KONTR ve CWENE, Borsa İstanbul genelinde de dikkat çekerek tavan fiyatından işlem gören hisseler arasında yer aldı.

En çok kaybettiren hisseler

BIST 100 endeksinde bugün negatif ayrışan ve en çok kaybettiren hisseler ise şu şekilde sıralandı:

KTLEV ENJSA ECILC MAVI CCOLA

Bunun dışında, Borsa İstanbul'da taban fiyatından işlem gören ve en çok kaybettiren hisseler arasında CMENT, ATSYH, ve ENSRI öne çıktı.