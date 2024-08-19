Bankacılık ve inşaat sektörleri, borsayı yukarı taşıyan ana sektörler arasında yer aldı.
Günün en çok kazandıran hisseleri
Bugün BIST 100 endeksinde en çok kazandıran hisseler şunlar oldu:
- KONTR
- CWENE
- EUPWR
- PETKM
- ENKAI
KONTR ve CWENE, Borsa İstanbul genelinde de dikkat çekerek tavan fiyatından işlem gören hisseler arasında yer aldı.
En çok kaybettiren hisseler
BIST 100 endeksinde bugün negatif ayrışan ve en çok kaybettiren hisseler ise şu şekilde sıralandı:
- KTLEV
- ENJSA
- ECILC
- MAVI
- CCOLA
Bunun dışında, Borsa İstanbul'da taban fiyatından işlem gören ve en çok kaybettiren hisseler arasında CMENT, ATSYH, ve ENSRI öne çıktı.
Kaynak: HABER MERKEZİ