Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle 81,27 puanlık düşüşle günü tamamladı. Bankacılık ve holding sektörlerindeki kayıplar dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisiyle 81,27 puanlık bir azalışla kapanış yaptı. Bankacılık ve holding sektörlerindeki değer kayıpları endekse olumsuz yansıdı. Bankacılık endeksi yüzde 0,97, holding endeksi ise yüzde 0,72 oranında geriledi. Sektör endekslerine bakıldığında tek kazanç sağlayan sektör ticaret olurken, spor sektörü yüzde 3,17 ile en çok kaybettiren sektör olarak öne çıktı.

Borsada düşüşün nedenleri neler?

Borsa İstanbul’daki düşüşün sebepleri arasında Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler ve piyasalarda yaratılan risk algısı öne çıkıyor. Trump’ın açıklamaları, enflasyon ve resesyon tartışmalarını körükleyerek küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine yol açtı. Bu ortamda yatırımcılar temkinli davranarak satış yönünde pozisyon aldı.

Yarın piyasaları etkileyebilecek veriler

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri açıklanırken, yurt dışında Çin’de enflasyon, Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları izlenecek.

BIST 100 endeksi için teknik analiz

Teknik analizler, BIST 100 endeksi için 9.800 ve 9.700 puan seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu gösteriyor.