İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da gong, başta kefir ve peynir olmak üzere birçok süt ürününü tüketiciye sunan Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ için çaldı.

778,7 milyon liralık halka arza, 29–30 Mayıs'ta gerçekleştirilen talep toplama sürecinde 1,3 milyon kişiden 1,1 milyar lira tutarında talep geldi. Şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar'da, #ALKLC koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul’da düzenlenen Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ Halka Arz Gong Töreni, Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Altınkılıç, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç, Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Altınkılıç ile şirketin yönetim kurulu üyeleri, Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melih Akosman ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

- "En büyük 1000 sanayi şirketleri arasında"

Ergun, törende, "Altınkılıç Gıda, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gıda sektöründe güçlü bir yer edinerek, ülkemizin lezzet mirasını modern üretim teknolojileriyle birleştirmiştir. Gerçekleştirdiği büyümeyle, ülkemizin en büyük 1000 sanayi şirketleri arasında yer alan Altınkılıç Gıda, bu yolculuğunda, bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Ergun, "Bugün attığı bu adım, sadece şirket için değil, aynı zamanda sektörü ve ekonomimiz için de önemli bir gelişmedir. Böylece, halka arzdan elde edeceği gelirle yatırımlarını yaparak büyümesini sürdürecektir. Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kurum yetkililerine teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Altınkılıç Gıda’ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." dedi.

- Yeni yatırımlara yönelmeyi hedefliyor

Altınkılıç Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kemal Altınkılıç ise halka arzın başarıyla tamamlanmasının ardından, gong töreniyle Altınkılıç ailesi olarak yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte araladıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Kaliteli ve sağlıklı ürün vizyonumuzdan ödün vermeden, Ezine ve Gömeç tesislerimizde ürettiğimiz peynir ile kefiri 50 binden fazla olan satış noktasına ulaştırıp, sofraların vazgeçilmezi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yüz binlerce yeni ortağımızdan aldığımız destekle, Türkiye'nin sektöründe öncü bir gıda şirketi olarak, varlığımızı daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu süreçte tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemizi sürdürüp, yatırımcılarımızın desteğiyle daha da güçlü adımlar atıp yeni yatırımlara yöneleceğiz."

Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Melih Akosman da Altınkılıç Gıda'nın halka arz sürecine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Altınkılıç, yarım asra yakın tecrübesi ile son derece köklü bir şirket. Ürün geliştirme kabiliyeti oldukça yüksek ve piyasanın öncüsü sayılan birçok inovatif ürünü bulunuyor. Endüstriyel kefiri Türkiye'de ilk üreten, kefir denince ilk akla gelen marka. Böyle önemli bir şirketin Borsa'ya adım atmasına vesile olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Sermaye piyasalarının, kurumsallaşma anlamında da Altınkılıç'a çok katkı sağlayacağına, başarılarının artacağına inancımız tam."



