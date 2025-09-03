Borsa İstanbul’da 3 Eylül 2025 itibarıyla en çok değer kazanan hisseler belirlendi. AVOD, ADGYO ve PCILT hisseleri yatırımcısına yüksek kazanç sağlarken, INVES ve ISGSY de dikkat çeken yükselişler kaydetti.

AVOD Yüzde 3,70 ile Zirvede

AVOD hisseleri gün içinde 4,013 TL ile en düşük, 4,073 TL ile en yüksek seviyeyi görerek %3,70 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 129 milyon TL olarak gerçekleşti.

ADGYO’da yükseliş devam ediyor

ADGYO, 47,52 TL ile günü %3,20 artışla tamamladı. Hisse yatırımcılarının yoğun ilgisi ile 173 milyon TL’lik işlem hacmi yakalandı.

PCILT hissesi 25,74 TL’ye yükseldi

PCILT hisseleri %3,40 artışla 25,74 TL seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 89,9 milyon TL oldu.

Diğer öne çıkan hisseler

INVES : 611 TL, %5,50 artış, 169 milyon TL hacim

ISGSY : 95,85 TL, %7,15 artış, 218 milyon TL hacim

ENSRI : 97,80 TL, %8,95 artış, 88 milyon TL hacim

IZINV : 83,50 TL, %5,95 artış, 33 milyon TL hacim

GRNYO : 14,17 TL, %12,89 artış, 17 milyon TL hacim

IZMDC : 8,78 TL, %7,99 artış, 673 milyon TL hacim

SKTAS: 3,36 TL, %3,06 artış, 152 milyon TL hacim

Yatırımcılar için analiz

Finans uzmanları, özellikle AVOD ve ADGYO hisselerindeki yükseliş trendinin kısa vadede takip edilmesini öneriyor. Yüksek işlem hacmi, yatırımcı ilgisinin arttığını gösteriyor.

Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bigpara'nın verilerine göre haberleştirilmiştir.