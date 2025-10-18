Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü. Böylece endekste 3 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.
Borsa endekslerinde genel görünüm
Haftalık bazda endekste yaşanan düşüşle birlikte teknoloji endeksi yüzde 8,35 azalışla 25.483,52 puana geriledi.
Sanayi endeksi yüzde 4,19, hizmetler endeksi yüzde 3,69, mali endeks ise yüzde 3,45 oranında kayıp yaşadı.
Haftanın en çok kazandıran hisseleri
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok yükseleni Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.
-
Margün Enerji: %13,09 yükseliş
-
Destek Finans Faktoring AŞ: %12,39 yükseliş
-
Aksa Enerji: %9,96 yükseliş
Enerji ve finans sektöründeki bu yükselişler, haftalık bazda yatırımcıların dikkatini çekti.
Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri
Borsa İstanbul’da aynı dönemde en fazla düşüş yaşayan hisse ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.
-
Işıklar Enerji: %20,43 düşüş
-
Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ: %20,40 düşüş
-
Petkim: %12,33 düşüş
Yüksek hacimli hisselerde yaşanan satış baskısı, genel endeks performansını da aşağı çekti.
Borsa’nın en değerli şirketleri
Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise sırasıyla:
-
ASELSAN – 888 milyar 744 milyon TL
-
Garanti BBVA – 496 milyar 20 milyon TL
-
Enka İnşaat ve Sanayi AŞ – 423 milyar TL