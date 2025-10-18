Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü. Böylece endekste 3 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Borsa endekslerinde genel görünüm

Haftalık bazda endekste yaşanan düşüşle birlikte teknoloji endeksi yüzde 8,35 azalışla 25.483,52 puana geriledi.

Sanayi endeksi yüzde 4,19, hizmetler endeksi yüzde 3,69, mali endeks ise yüzde 3,45 oranında kayıp yaşadı.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok yükseleni Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Margün Enerji: %13,09 yükseliş

Destek Finans Faktoring AŞ: %12,39 yükseliş

Aksa Enerji: %9,96 yükseliş

Enerji ve finans sektöründeki bu yükselişler, haftalık bazda yatırımcıların dikkatini çekti.

Haftanın en çok değer kaybeden hisseleri

Borsa İstanbul’da aynı dönemde en fazla düşüş yaşayan hisse ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Işıklar Enerji: %20,43 düşüş

Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ: %20,40 düşüş

Petkim: %12,33 düşüş

Yüksek hacimli hisselerde yaşanan satış baskısı, genel endeks performansını da aşağı çekti.

Borsa’nın en değerli şirketleri

Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler ise sırasıyla: