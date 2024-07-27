Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan tamamladı. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu.

BIST 100 endeksi haftayı düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 10.838,43, en yüksek 11.245,53 puanı gördü. Endeks, haftalık bazda yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan kapanış yaptı.

Alt endekslerde durum

Mali Endeks: Yüzde 3,65 düşüşle 12.293,58 puan.

Yüzde 3,65 düşüşle 12.293,58 puan. Hizmetler Endeksi: Yüzde 2,16 azalışla 10.367,05 puan.

Yüzde 2,16 azalışla 10.367,05 puan. Sanayi Endeksi: Yüzde 0,28 kayıpla 14.772,73 puan.

Yüzde 0,28 kayıpla 14.772,73 puan. Teknoloji Endeksi: Yüzde 3,90 artışla 14.792,27 puan.

Haftanın en çok kazandıran hisseleri

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,99 ile Agrotech Teknoloji oldu. Agrotech Teknoloji’yi, yüzde 17,02 ile CW Enerji, yüzde 14,94 ile Arçelik izledi.

Agrotech Teknoloji: %20,99 artış

%20,99 artış CW Enerji: %17,02 artış

%17,02 artış Arçelik: %14,94 artış

Haftanın en çok kaybettiren hisseleri

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,69 ile Aksa Akrilik, yüzde 11,78 ile Türkiye İş Bankası (C), ve yüzde 10,60 ile Mavi Giyim oldu.

Aksa Akrilik: %14,69 düşüş

%14,69 düşüş Türkiye İş Bankası (C): %11,78 düşüş

%11,78 düşüş Mavi Giyim: %10,60 düşüş

En değerli şirketler

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler arasında, 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding ilk sırada yer aldı. Onu, 524 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 416 milyar 70 milyon lirayla Türk Hava Yolları takip etti.

Koç Holding: 562 milyar 969 milyon TL

562 milyar 969 milyon TL Garanti BBVA: 524 milyar 160 milyon TL

524 milyar 160 milyon TL Türk Hava Yolları: 416 milyar 70 milyon TL