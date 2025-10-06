2025 yılı Borsa İstanbul’da halka arz açısından yatırımcılar için karmaşık bir yıl oldu. Yıl içinde borsada işlem görmeye başlayan 14 yeni şirketin hisseleri arasında büyük fiyat farklılıkları oluştu. Bunlardan 6’sı kısa sürede halka arz fiyatının altına gerileyerek yatırımcısına zarar ettirdi.

Halka arz fiyatının altına düşen hisseler:

Yatırımcıların beklentilerinin aksine, yıl içinde işlem görmeye başlayan şirketlerden bazıları halka arz fiyatlarının altında işlem görmeye devam ediyor. Performans açısından gerileyen hisseler şöyle sıralanıyor:

Hisse Halka Arz Fiyatına Göre Değişim AKFIS -%42 ARMGD -%13 SERNT -%12 KLYPV -%11 ENDAE -%8 BIGEN -%7

Bu durum, yatırımcılar arasında önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Yatırımcıya kazanç sağlayan halka arzlar:

Buna karşın, bazı hisseler büyük kazanç sağladı. En dikkat çekeni Destek Finans Faktoring (DSTKF) oldu. Hisse, halka arz fiyatından bu yana %1016’lık değer artışıyla yatırımcılarına ciddi getiri sağladı.

Diğer yükselen hisseler:

Vişne Madencilik (VSNMD): %303 artış

DOF Robotik (DOFRB): %254 artış

Bu şirketler, yatırımcılar için önemli başarı hikâyeleri olarak dikkat çekti.

Uzman yorumu:

Finans uzmanları, halka arz sonrası hisselerdeki performansın şirketin sektör içindeki konumu, piyasa koşulları ve genel ekonomik dengelerden etkilendiğini vurguluyor. Halka arz sürecinde dikkatli analiz yapılmasının yatırımcı açısından kritik olduğu belirtiliyor.