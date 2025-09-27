Borsa İstanbul’da hisse senetlerine yönelik manipülasyon iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Savcılıktan Açıklama

Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) hazırladığı son raporda, Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim AŞ (PAMEL) hisse senetlerinde manipülasyon tespit edildiği ve bu doğrultuda savcılığa yazılı başvuruda bulunulduğu kaydedildi.

İstanbul ve Van’da Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul ve Van’da gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler Ahmet K., Botan Ç., Eda Y., Enes Ö.K., Eyüp B., Hasan G., İhsan K.B., Kamil B., Kenan D., Kerim İ.B. ve Sinan D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyal ve belgelere el konuldu.

Çok Yönlü İnceleme

Şüphelilerle bağlantılı kişi ve şirketlere ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği öğrenildi.