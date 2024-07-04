Halka arzlar, şirketler için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ediyor. 2024'ün ilk yarısında Borsa İstanbul'da 22 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Bu süreçte yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.

Halka arzlar ve yatırımcı ilgisi

2024'ün ilk yarısında Borsa İstanbul'da 22 şirket halka arz edildi. Bu halka arzlara 54 milyon 735 bin 367 yatırımcı katılım gösterdi ve toplamda 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 53 milyon 684 bin 118 oldu.

Talep toplama işlemini tamamlayan 22 şirketin 6'sı ana pazarda, 14'ü yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Haziran sonunda talep toplayan 2 şirket ise temmuz başında yıldız pazarda işlem görmeye başladı.

En çok talep gören şirketler

IC Enterra Yenilenebilir Enerji: 3 milyon 715 bin yatırımcı

Altınay Savunma: 3 milyon 674 bin yatırımcı

Mogan Enerji: 3 milyon 646 bin yatırımcı

Halka arz büyüklüğü açısından ilk üç şirket

Rönesans Gayrimenkul: 4,5 milyar lira

Lila Kağıt: 4,48 milyar lira

Koton: 4,1 milyar lira

Yatırımcı talebinde artış

2023'ün ilk yarısına kıyasla, 2024'te halka arzlara olan yatırımcı talebi yüzde 137 artış gösterdi. Geçen yıl 20 şirketin halka arzına 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvururken, bu yıl bu sayı 54,7 milyona yükseldi.

Arz büyüklükleri

2023'ün aynı döneminde 25 milyar 912 milyon 784,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, 2024'te yüzde 79,87 artarak 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 liraya yükseldi.

Sektörlere göre halka arzlar

Gıda: 5 şirket

İmalat: 4 şirket

Enerji: 3 şirket

Bilişim: 3 şirket

Lojistik: 2 şirket

Gayrimenkul: 1 şirket

Perakende: 1 şirket

Kağıt: 1 şirket

Savunma: 1 şirket