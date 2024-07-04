Halka arzlar, şirketler için önemli bir finansman kaynağı olmaya devam ediyor. 2024'ün ilk yarısında Borsa İstanbul'da 22 şirketin halka arzı gerçekleştirildi. Bu süreçte yatırımcıların yoğun ilgisi dikkat çekti.
Halka arzlar ve yatırımcı ilgisi
2024'ün ilk yarısında Borsa İstanbul'da 22 şirket halka arz edildi. Bu halka arzlara 54 milyon 735 bin 367 yatırımcı katılım gösterdi ve toplamda 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 lira toplandı. Dağıtım yapılan yatırımcı sayısı ise 53 milyon 684 bin 118 oldu.
Talep toplama işlemini tamamlayan 22 şirketin 6'sı ana pazarda, 14'ü yıldız pazarda işlem görmeye başladı. Haziran sonunda talep toplayan 2 şirket ise temmuz başında yıldız pazarda işlem görmeye başladı.
En çok talep gören şirketler
IC Enterra Yenilenebilir Enerji: 3 milyon 715 bin yatırımcı
Altınay Savunma: 3 milyon 674 bin yatırımcı
Mogan Enerji: 3 milyon 646 bin yatırımcı
Halka arz büyüklüğü açısından ilk üç şirket
Rönesans Gayrimenkul: 4,5 milyar lira
Lila Kağıt: 4,48 milyar lira
Koton: 4,1 milyar lira
Yatırımcı talebinde artış
2023'ün ilk yarısına kıyasla, 2024'te halka arzlara olan yatırımcı talebi yüzde 137 artış gösterdi. Geçen yıl 20 şirketin halka arzına 23 milyon 91 bin 50 yatırımcı başvururken, bu yıl bu sayı 54,7 milyona yükseldi.
Arz büyüklükleri
2023'ün aynı döneminde 25 milyar 912 milyon 784,8 bin lira olan toplam arz büyüklüğü, 2024'te yüzde 79,87 artarak 46 milyar 610 milyon 736 bin 908 liraya yükseldi.
Sektörlere göre halka arzlar
Gıda: 5 şirket
İmalat: 4 şirket
Enerji: 3 şirket
Bilişim: 3 şirket
Lojistik: 2 şirket
Gayrimenkul: 1 şirket
Perakende: 1 şirket
Kağıt: 1 şirket
Savunma: 1 şirket