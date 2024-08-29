Borsa İstanbul’da son bir yılda çeşitli sektörlerde yaşanan yükselişler, yatırımcıların odağında. Özellikle sigorta sektörü, yüzde 103,06'lık getiri ile en çok kazandıran sektör oldu. Bankacılık ve bilişim sektörleri de dikkat çekici performanslarıyla yatırımcıları memnun etti.

Borsa İstanbul'da sektör performansları

Son bir yıl içinde Borsa İstanbul'da birçok sektör yükselişe geçti. Sigorta sektörü %103,06'lık yükselişle bu dönemde en çok kazandıran sektör olarak öne çıktı. Sigorta sektöründeki büyüme, artan talep ve sigorta şirketlerinin güçlü mali performansları sayesinde hız kazandı. Aynı dönemde bankacılık sektörü de %87,70'lik bir artışla önemli bir kazanç sağladı. Bankaların faiz indirimi beklentileri ve ekonomik reformların desteğiyle bu yükselişin devam edebileceği öngörülüyor.

Bilişim ve diğer sektörlerde yükseliş

Bilişim sektörü, yüzde 78,59'luk performansıyla en çok yükselen sektörler arasında yer aldı. Teknoloji şirketlerinin artan dijitalleşme trendleri ve yenilikçi çözümleriyle bilişim sektörü, yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldi. İletişim ve ticaret sektörleri de sırasıyla yüzde 68,14 ve yüzde 67,46'lık yükselişlerle öne çıktı. Özellikle e-ticaret alanındaki büyüme, ticaret sektörüne büyük ivme kazandırdı.