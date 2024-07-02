BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 11,64 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.354,95 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri de sırasıyla yüzde 0,22 ve yüzde 0,23 değer kazanırken, finansal kiralama faktöring sektörü en çok kazandıran sektör oldu.

Küresel piyasalar ve Merkez Bankası açıklamaları gündemde

Analistler, Borsa İstanbul'daki bu yükselişin, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının etkisiyle gerçekleştiğini belirtiyor. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olması beklenirken, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik verileri ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verileri yakından takip edilecek.

Teknik analiz: BIST 100 endeksi için kritik seviyeler

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 puan seviyeleri direnç, 10.300 ve 10.200 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Yatırımcılar, bu kritik seviyeleri yakından takip ederek pozisyonlarını buna göre ayarlamalılar.