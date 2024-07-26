Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 10.911,92 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, turizm sektörü yüzde 1,42 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 10.911,92 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,44 puan ve yüzde 0,37 artarak 10.911,92 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, tüm sektör endeksleri yükseldi. En çok kazandıran sektör ise yüzde 1,42 artışla turizm oldu.

Dün Borsa İstanbul'da neler yaşandı?

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,09 azalışla 10.871,48 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyallerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, teknoloji hisselerindeki satış baskısının yavaşlamasının dikkati çektiğini söyledi.

ABD ekonomisindeki gelişmeler

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Beklentileri aşan büyüme verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsünü destekliyor. Fed'in bu yıl kaç kez faiz indirimine gideceği ise yatırımcıları meşgul eden ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, eylül ayından itibaren Banka'nın 3 kez faiz indirimine gideceğini tahmin ediyor.

Gözler bugünkü verilerde

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.