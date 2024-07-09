Açılışta en çok kazandıran sektör taş toprak olurken, menkul kıymet yatırım ortaklığı en çok kaybettiren sektör oldu.

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 10.889,00 puandan başladı. Açılışta, BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 24,92 puan ve yüzde 0,23 değer kazandı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,81 ile taş toprak sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Dalgalı seyir devam ediyor

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 artışla 10.864,08 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini ifade ederek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtiyor.

Powell'ın açıklamaları ve enflasyon verileri bekleniyor

Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye dair karışık sinyaller vermesinin ardından, yatırımcılar Powell'ın bugün ve yarın yapacağı konuşmaları ve perşembe günü açıklanacak enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin sakin olduğunu, Powell'ın konuşmasının önem taşıdığını belirtti.

Teknik seviyeler: Direnç ve destek noktaları

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Yatırımcıların bu seviyelere dikkat ederek temkinli davranmaları öneriliyor.