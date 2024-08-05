Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Swap Piyasası Prosedürü'nün işlem saatlerini düzenleyen 7.2 numaralı maddesinde değişiklik yapıldığı bildirildi. Bu değişiklik, bugünden itibaren geçerli olacak.

Swap piyasasında yeni işlem saatleri

Swap Piyasasında aynı gün başlangıç valörlü emir iletimi ve işlemler hafta içi her gün 09:30-14:00 arasında gerçekleştirilecek.

Borsa İstanbul, Swap Piyasası Prosedürü'nün 7.2 numaralı maddesinde yaptığı değişiklikle, işlem saatlerini yeniden düzenledi. Artık, Swap Piyasasında aynı gün başlangıç valörlü emir iletimi ve işlemler hafta içi her gün saat 09:30-14:00 arasında yapılacak.

Prosedür değişikliği ve etkileri

Prosedür değişikliği, piyasa katılımcılarına daha esnek ve etkili işlem yapma imkanı sağlayacak.

Yeni işlem saatleri, piyasa katılımcılarına daha esnek ve etkili işlem yapma imkanı sunacak. Bu düzenlemenin, piyasa likiditesini artırması ve işlem hacmini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.