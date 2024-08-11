Yaz aylarında borsada yaşanan küçük yatırımcı göçü, yatırımcı sayısının 965 bin azaldığını gösteriyor. Halka arz furyasının sona ermesiyle birlikte, Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre mayıs ayında 8 milyon 328 bin 250 olan pay senedi yatırımcı sayısı, 9 Ağustos itibarıyla 7 milyon 362 bin 644’e düştü.

Küçük tasarruf sahiplerinin çıkışı

Halka arz yatırımcıları olarak nitelendirilen küçük tasarruf sahiplerinin borsadan çıkması, yatırımcı sayısındaki düşüşü etkilerken, portföylerin olumsuz etkilenmediği belirtildi. Bu dönemde pay senedi yatırımcılarının toplam portföyü 5.84 trilyon liradan 5.94 trilyon liraya yükseldi.

Birikimlerde dikkat çeken azalma

Mayıs ayında pay senedi yatırımları 1.001 ile 5.000 lira arasında olan yatırımcı sayısı 2 milyonken, temmuzda bu sayı 1.4 milyona düştü. 5.001 ile 10.000 lira arasında birikimi olanların sayısı ise 3 ayda 101 bin azalarak 710 bine indi. 101 ile 1.000 TL arasında olan yatırımcı sayısı da 142 bin kişi azalarak 883 bin 897’ye geriledi.

Borsada gerileme

Borsa, mayıs ayının sonundan bu yana BIST 100 endeksi ile yüzde 5 gerileyerek 9,907 puana kadar düştü. Bu dönemde borsa, 11 bin puanı aşarak rekor kırdıktan sonra derinleşen satışlarla karşılaştı. Borsadan çıkan yatırımcıların yaş profilleri ise 336 bininin 20’li, 225 bininin 30’lu, 132 bininin ise 40’lı yaşlarda olduğunu gösteriyor.