Borsa İstanbul pay piyasasında bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddia edilen Investco Holding yöneticileri ve bağlantılı 14 kişi gözaltına alındı. Aralarında ekonomist Işık Ökte de bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ederek elde ettikleri gelirleri borsa ve diğer yatırım organları üzerinden akladıkları tespit edildi.

MASAK ve SPK raporları dosyada

Soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında yer alan isim ve şirketler detaylı olarak incelendi.

Eylemleri belirlenen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı ve gözaltına alındılar.

Gözaltı sonrası süreç

Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.