Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ve “borsanın en karanlık ismi” olarak bilinen Nihat Özçelik, tutuklanmasının ardından verdiği ifadede eski sekreterini suçladı.

Uygunsuz görüntü iddiası

Özçelik, sekreteri Sibel İ. ile ilişki yaşadığını itiraf ederek, “Sibel benim uygunsuz görüntülerimi Kemal A.’ya satmış. Bu kayıtlar nedeniyle sürekli şantaja uğradım” dedi. Daha önce Sibel İ.’nin açtığı “cinsel saldırı” davasından beraat ettiğini belirten Özçelik, olayların bir “tezgah” olduğunu öne sürdü.

14 kişi gözaltına alındı

16 Eylül’de yapılan operasyon kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarında isimleri geçen toplam 14 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Nihat Özçelik’in yanı sıra, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel ve Adem Ceylan da bulunuyor.

13 tutuklama

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde sevk edilen 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Özçelik’in yanı sıra şirketin diğer üst düzey isimleri de yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini ve MASAK ile SPK raporlarındaki tüm bulguların incelendiğini duyurdu.