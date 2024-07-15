Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi 11 bin 113 puan seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Aynı gün gram altın ise 2570 lira ile tarihi rekor kırdı. Peki, bu sert yükselişlerin ardındaki sebepler nelerdi?

Borsa: Yeni zirveler test edilebilir

Ekonomist Hikmet Baydar, borsadaki yükselişin ABD’de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ve Suriye ile barış görüşmelerine dair haberlerle ivme kazandığını belirtti. Baydar’a göre, borsa dolar bazında yatay seyirde dalgalanmaya devam ederken, 11 bin 352 puan seviyesini deneme ihtimali yüksek. Orta vadede borsada yukarı sinyallerin devam ettiğini belirten Baydar, borsanın 11 bin 847 puan seviyesine kadar hareketlenebileceğini düşünüyor.

Altın: Rekorun nedenleri ve geleceği

Gram altındaki yükselişin ABD enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi ve Fed’in faiz indirimi beklentileriyle desteklendiğini ifade eden Baydar, ons altının 2411 dolar seviyelerine kadar yükseldiğini söyledi. Gram altında yukarı hareketin devam etmesinin muhtemel olduğunu belirten Baydar, gram altının 2600 lirayı deneme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Dolar/TL’de beklentiler ve dalgalanma

Geçtiğimiz hafta 33 lirayı aşan dolar/TL, hafta sonu Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası dalgalanmaya devam etti. Baydar, dolar/TL’nin 33.10-31.76 bandında yatay seyirde hareket ettiğini ve bu bant içerisinde dalgalanmasını sürdüreceğini ifade etti.

Trump’a suikast girişimi: Piyasalara etkisi ne olur?

Hafta sonu ABD’de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan etkisiz hale getirilirken Trump hafif yara aldı. Ekonomist Hikmet Baydar, bu suikast girişiminin piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi olmayacağını belirtti. Ancak ABD’deki siyasi çekişmelerin artması, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine yol açabilir.