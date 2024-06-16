Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı son verilere göre, Borsa'da heyecan dorukta! Mart sonu kapanış verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda tam %93,75 artarak 8.225.125 kişiye ulaştı. Bu, Borsa tarihindeki en yüksek yatırımcı sayısı artışı olarak kayıtlara geçti.

Sadece bakiyeli yatırımcı sayısında değil, genel yatırımcı sayısında da büyük bir artış yaşandı. Son 1 yılda bakiyeli hesap sayısı %67,80 artarak 15.667.064'e, bakiyeli yatırımcı sayısı ise %58,19 artarak 11.351.544 kişiye yükseldi. Kayıtlı yatırımcı sayısı ise 34.763.775 kişiye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.