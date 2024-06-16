Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor Müzeye dönüştürülen Silahtarağa Santrali, Türkiye'nin elektrik tarihine ışık tutuyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) açıkladığı son verilere göre, Borsa'da heyecan dorukta! Mart sonu kapanış verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı son 1 yılda tam %93,75 artarak 8.225.125 kişiye ulaştı. Bu, Borsa tarihindeki en yüksek yatırımcı sayısı artışı olarak kayıtlara geçti.

Sadece bakiyeli yatırımcı sayısında değil, genel yatırımcı sayısında da büyük bir artış yaşandı. Son 1 yılda bakiyeli hesap sayısı %67,80 artarak 15.667.064'e, bakiyeli yatırımcı sayısı ise %58,19 artarak 11.351.544 kişiye yükseldi. Kayıtlı yatırımcı sayısı ise 34.763.775 kişiye ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Editör: Emir Çetintaş