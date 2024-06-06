Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47 artarken, holding endeksi yüzde 0,11 azalış kaydetti. En çok kazandıran sektör yüzde 1,36 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren holding oldu.

Önceki günün değerlendirmesi

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 10.350,96 puanla tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesi ve çip üreticisi Nvidia'nın performansıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ettiler. Bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söylediler.

Türkiye'den gelen açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından Ankara'da düzenlenen "Küresel Yatırım Günleri" etkinliğinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de kırılganlıkların azaldığını ve gelecek aydan itibaren enflasyonda keskin bir düşüş beklendiğini belirtti. Şimşek, kripto varlıklar ve borsa için kazanç üzerinden vergilemeyi şu anda gündemlerine almadıklarını belirtti.

Beklentiler ve teknik analiz

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.