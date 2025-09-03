Torbalı’da İlk Kez Kitap Günleri: Edebiyatın Kalbi 6 Gün Boyunca Atacak

Kapanışların ortalama üzerinde kalması, eğilimin güçlenmesini destekliyor. Direnç bölgelerinin aşılması ve haber akışına duyarlılık, yatırımcı algısını olumlu yönde etkiliyor.

Beş günlük ortalamanın yukarı kesilmesi, teknik analizde ilk toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor. Sinyalin birden fazla sektörde birlikte görülmesi, hareketin tabana yayıldığını gösteriyor. Hacim desteği ve orta vadeli göstergelerle teyit, yanlış okumalara karşı güven sağlıyor.

Borsa İstanbul ’da kısa vadeli toparlanma işaretleri, yatırımcıların radarını yeniden belirli hisselere çevirdi. Beş günlük ortalamayı yukarı kıran 49 hisse, dipten dönüş olasılığıyla dikkat çekiyor. Hacim desteği ve fiyat–hacim uyumu, sinyalin kalıcılığı açısından kritik önemde.

