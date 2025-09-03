Borsa İstanbul’da kısa vadeli toparlanma işaretleri, yatırımcıların radarını yeniden belirli hisselere çevirdi. Beş günlük ortalamayı yukarı kıran 49 hisse, dipten dönüş olasılığıyla dikkat çekiyor. Hacim desteği ve fiyat–hacim uyumu, sinyalin kalıcılığı açısından kritik önemde.
Kısa vadeli toparlanma ve 5 günlük ortalama
Beş günlük ortalamanın yukarı kesilmesi, teknik analizde ilk toparlanma sinyali olarak yorumlanıyor. Sinyalin birden fazla sektörde birlikte görülmesi, hareketin tabana yayıldığını gösteriyor. Hacim desteği ve orta vadeli göstergelerle teyit, yanlış okumalara karşı güven sağlıyor.
Kapanışların ortalama üzerinde kalması, eğilimin güçlenmesini destekliyor. Direnç bölgelerinin aşılması ve haber akışına duyarlılık, yatırımcı algısını olumlu yönde etkiliyor.
5 Günlük ortalamayı yukarı kıran hisseler
Öne çıkan hisseler şunlar:
AHGAZ (#AHGAZ): 5 günlük ortalama yukarı.
AKCNS (#AKCNS): Kırılım gerçekleşti.
AKMGY (#AKMGY): Ortalama üstüne çıktı.
ANELE (#ANELE): Yukarı kırılım yaptı.
ASTOR (#ASTOR): Ortalama üzerine yerleşti.
ASUZU (#ASUZU): Kısa vade yön yukarı.
AYCES (#AYCES): Kırılım olumlu.
BAGFS (#BAGFS): Ortalama üzeri seyir.
BEYAZ (#BEYAZ): Haftalık zirveyle birlikte ortalama üstü.
CEMTS (#CEMTS): Kırılım görüldü.
CMBTN (#CMBTN): Yukarı kesişim teyitli.
CEOEM (#CEOEM): Ortalama üstü hareket.
DARDL (#DARDL): Kısa vade toparlanma.
DOFER (#DOFER): Yukarı kırıldı.
EBEBK (#EBEBK): Ortalama üzeri kapanışlar.
EGPRO (#EGPRO): Pozitif kırılım.
ENKAI (#ENKAI): Kısa vade yön yukarı.
FENER (#FENER): Ortalama üstü seyir.
FLAP (#FLAP): Kırılım olumlu.
GLBMD (#GLBMD): Yukarı kırıldı.
HOROZ (#HOROZ): Ortalama üzeri.
ICBCT (#ICBCT): Kısa vade güçlendi.
ISBTR (#ISBTR): Haftalık zirveyle birlikte ortalama üstü.
ISGYO (#ISGYO): Pozitif kırılım.
IZENR (#IZENR): Ortalama üzeri, hacim artıyor.
IZINV (#IZINV): Kırılım teyitli.
KAPLM (#KAPLM): Ortalama üzeri.
KBORU (#KBORU): Kısa vade yukarı.
KLGYO (#KLGYO): Kırılım gerçekleşti.
KLMSN (#KLMSN): Güçlü seyrin eşliğinde kırılım.
KOCMT (#KOCMT): Ortalama üstü hareket.
KOPOL (#KOPOL): Kırılım + güçlü eğilim.
KRTEK (#KRTEK): Kırılım + güçlü eğilim.
KZBGY (#KZBGY): Ortalama üzeri.
LILAK (#LILAK): Kırılım + güçlü eğilim.
MACKO (#MACKO): Kırılım, hacim desteği var.
MANAS (#MANAS): Ortalama üstüne geçti.
MEGMT (#MEGMT): Kırılım, hacim artışı eşlik ediyor.
MNDTR (#MNDTR): Kısa vade yukarı.
MRGYO (#MRGYO): Kırılım + trend güçlü.
NTHOL (#NTHOL): Ortalama üstü.
PENTA (#PENTA): Kırılım + trend güçlü.
PETUN (#PETUN): Kırılım + trend güçlü.
PSGYO (#PSGYO): Ortalama üstünde.
RAYSG (#RAYSG): Yukarı kırıldı.
TRCAS (#TRCAS): Kırılım teyitli.
TRILC (#TRILC): Ortalama üstüne yerleşti.
TSPOR (#TSPOR): Kırılım ve hacim artışı birlikte.
YATAS (#YATAS): Kırılım, hacim desteği mevcut.