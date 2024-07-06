Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama %1,91 kazançla kapattı. İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri:

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BIST 100 endeksi detayları

BIST 100 endeksi, haftayı %1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Bu haftaki performansıyla endeks, yatırımcılara kazanç sağladı ve piyasalarda olumlu bir hava estirdi.

  • Mali Endeksi: %2,41 artışla 12.380,73 puan
  • Hizmetler Endeksi: %0,32 artışla 10.111,02 puan
  • Sanayi Endeksi: %1,47 artışla 14.573,13 puan
  • Teknoloji Endeksi: %0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan

Haftanın en çok yükselen hisseleri

  1. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: %13,90 artış ile haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. Şirketin gayrimenkul sektöründeki pozitif gelişmeleri ve projeleri, yatırımcıların ilgisini çekti.
  2. Oyak Çimento: %11,11 artış ile haftanın en çok yükselen ikinci hissesi olarak dikkat çekti. İnşaat sektöründeki hareketlilik, Oyak Çimento hisselerini olumlu etkiledi.
  3. Anadolu Grubu Holding: %11,00 artış ile haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi oldu. Holdingin farklı sektörlerdeki yatırımları ve başarılı finansal sonuçları, hisse fiyatını yukarı çekti.

Haftanın en çok düşen hisseleri

  1. Mia Teknoloji: %12,04 düşüş ile haftanın en çok kaybettiren hissesi oldu. Teknoloji sektöründe yaşanan dalgalanmalar ve şirketin performansına dair olumsuz beklentiler, hisse fiyatını aşağı çekti.
  2. Şekerbank: %10,22 düşüş ile haftanın en çok değer kaybeden ikinci hissesi olarak öne çıktı. Bankacılık sektöründeki rekabet ve mali sonuçlardaki zayıflama, Şekerbank hisselerini olumsuz etkiledi.
  3. Türkiye Sigorta: %9,20 düşüş ile haftanın en çok kaybettiren üçüncü hissesi oldu. Sigorta sektöründeki zorluklar ve şirketin beklentileri karşılamayan performansı, hisse değerinde düşüşe neden oldu.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri

  1. Koç Holding: 581 milyar 988 milyon TL piyasa değeri ile Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıktı. Koç Holding'in geniş portföyü ve başarılı finansal yönetimi, yatırımcıların güvenini kazandı.
  2. Garanti BBVA: 514 milyar 80 milyon TL piyasa değeri ile ikinci sırada yer aldı. Bankacılık sektöründeki güçlü performansı ve geniş müşteri tabanı, Garanti BBVA'yı öne çıkarıyor.
  3. Türk Hava Yolları: 425 milyar 40 milyon TL piyasa değeri ile üçüncü sırada yer aldı. Havacılık sektöründeki lider konumu ve geniş uçuş ağı, Türk Hava Yolları'nın değerini artırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi