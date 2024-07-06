Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama %1,91 kazançla kapattı. İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri:

BIST 100 endeksi detayları

BIST 100 endeksi, haftayı %1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Bu haftaki performansıyla endeks, yatırımcılara kazanç sağladı ve piyasalarda olumlu bir hava estirdi.

Mali Endeksi: %2,41 artışla 12.380,73 puan

%2,41 artışla 12.380,73 puan Hizmetler Endeksi: %0,32 artışla 10.111,02 puan

%0,32 artışla 10.111,02 puan Sanayi Endeksi: %1,47 artışla 14.573,13 puan

%1,47 artışla 14.573,13 puan Teknoloji Endeksi: %0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan

Haftanın en çok yükselen hisseleri

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: %13,90 artış ile haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. Şirketin gayrimenkul sektöründeki pozitif gelişmeleri ve projeleri, yatırımcıların ilgisini çekti. Oyak Çimento: %11,11 artış ile haftanın en çok yükselen ikinci hissesi olarak dikkat çekti. İnşaat sektöründeki hareketlilik, Oyak Çimento hisselerini olumlu etkiledi. Anadolu Grubu Holding: %11,00 artış ile haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi oldu. Holdingin farklı sektörlerdeki yatırımları ve başarılı finansal sonuçları, hisse fiyatını yukarı çekti.

Haftanın en çok düşen hisseleri

Mia Teknoloji: %12,04 düşüş ile haftanın en çok kaybettiren hissesi oldu. Teknoloji sektöründe yaşanan dalgalanmalar ve şirketin performansına dair olumsuz beklentiler, hisse fiyatını aşağı çekti. Şekerbank: %10,22 düşüş ile haftanın en çok değer kaybeden ikinci hissesi olarak öne çıktı. Bankacılık sektöründeki rekabet ve mali sonuçlardaki zayıflama, Şekerbank hisselerini olumsuz etkiledi. Türkiye Sigorta: %9,20 düşüş ile haftanın en çok kaybettiren üçüncü hissesi oldu. Sigorta sektöründeki zorluklar ve şirketin beklentileri karşılamayan performansı, hisse değerinde düşüşe neden oldu.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri

Koç Holding: 581 milyar 988 milyon TL piyasa değeri ile Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıktı. Koç Holding'in geniş portföyü ve başarılı finansal yönetimi, yatırımcıların güvenini kazandı. Garanti BBVA: 514 milyar 80 milyon TL piyasa değeri ile ikinci sırada yer aldı. Bankacılık sektöründeki güçlü performansı ve geniş müşteri tabanı, Garanti BBVA'yı öne çıkarıyor. Türk Hava Yolları: 425 milyar 40 milyon TL piyasa değeri ile üçüncü sırada yer aldı. Havacılık sektöründeki lider konumu ve geniş uçuş ağı, Türk Hava Yolları'nın değerini artırıyor.