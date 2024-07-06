Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama %1,91 kazançla kapattı. İşte haftanın en çok yükselen ve düşen hisseleri:
BIST 100 endeksi detayları
BIST 100 endeksi, haftayı %1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü. Bu haftaki performansıyla endeks, yatırımcılara kazanç sağladı ve piyasalarda olumlu bir hava estirdi.
- Mali Endeksi: %2,41 artışla 12.380,73 puan
- Hizmetler Endeksi: %0,32 artışla 10.111,02 puan
- Sanayi Endeksi: %1,47 artışla 14.573,13 puan
- Teknoloji Endeksi: %0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan
Haftanın en çok yükselen hisseleri
- Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: %13,90 artış ile haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. Şirketin gayrimenkul sektöründeki pozitif gelişmeleri ve projeleri, yatırımcıların ilgisini çekti.
- Oyak Çimento: %11,11 artış ile haftanın en çok yükselen ikinci hissesi olarak dikkat çekti. İnşaat sektöründeki hareketlilik, Oyak Çimento hisselerini olumlu etkiledi.
- Anadolu Grubu Holding: %11,00 artış ile haftanın en çok kazandıran üçüncü hissesi oldu. Holdingin farklı sektörlerdeki yatırımları ve başarılı finansal sonuçları, hisse fiyatını yukarı çekti.
Haftanın en çok düşen hisseleri
- Mia Teknoloji: %12,04 düşüş ile haftanın en çok kaybettiren hissesi oldu. Teknoloji sektöründe yaşanan dalgalanmalar ve şirketin performansına dair olumsuz beklentiler, hisse fiyatını aşağı çekti.
- Şekerbank: %10,22 düşüş ile haftanın en çok değer kaybeden ikinci hissesi olarak öne çıktı. Bankacılık sektöründeki rekabet ve mali sonuçlardaki zayıflama, Şekerbank hisselerini olumsuz etkiledi.
- Türkiye Sigorta: %9,20 düşüş ile haftanın en çok kaybettiren üçüncü hissesi oldu. Sigorta sektöründeki zorluklar ve şirketin beklentileri karşılamayan performansı, hisse değerinde düşüşe neden oldu.
Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri
- Koç Holding: 581 milyar 988 milyon TL piyasa değeri ile Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olarak öne çıktı. Koç Holding'in geniş portföyü ve başarılı finansal yönetimi, yatırımcıların güvenini kazandı.
- Garanti BBVA: 514 milyar 80 milyon TL piyasa değeri ile ikinci sırada yer aldı. Bankacılık sektöründeki güçlü performansı ve geniş müşteri tabanı, Garanti BBVA'yı öne çıkarıyor.
- Türk Hava Yolları: 425 milyar 40 milyon TL piyasa değeri ile üçüncü sırada yer aldı. Havacılık sektöründeki lider konumu ve geniş uçuş ağı, Türk Hava Yolları'nın değerini artırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi