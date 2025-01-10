Borsa İstanbul, haftalık kapanışını düşüşle tamamladı. Hisse senetleri ve avro/TL, haftalık bazda değer kaybederken, Kapalıçarşı'da altın fiyatları yükselişe geçti. Dolar ise küçük bir artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da haftalık düşüş

BIST 100 endeksi, hafta boyunca en düşük 9.865,74 puan, en yüksek ise 10.159,14 puan seviyesini gördü. Haftayı ise önceki haftaya göre yüzde 1,63’lük bir düşüşle 9.910,61 puandan tamamladı.

Altın yükseldi, dolar küçük bir artış gösterdi

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 1,59 oranında artarak 3 bin 60 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da yüzde 1,58 değer kazanarak 20 bin 752 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı ise yüzde 1,61 artarak 5 bin 126 liraya çıktı.

Dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,12 değer kazanarak 35,4110 liraya çıkarken, avro/TL ise yüzde 0,19 azalarak 36,3310 liraya geriledi.

Yatırım fonları ve para piyasası fonları kazandırdı

Bu hafta yatırım fonları ve emeklilik fonları sırasıyla yüzde 0,42 ve yüzde 0,48 değer kazandı. Ancak en fazla kazandıran yatırım aracı, yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.