Borsa İstanbul’da yatırımcıların portföy değerleri rekor kırdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, İstanbul’da yerleşik yatırımcıların pay senedi portföy büyüklüğü eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 87 milyar 645 milyon liraya ulaştı.

Bu, yıl başına göre yüzde 25,7 artış anlamına geliyor.

İstanbul zirvede

MKK verilerine göre İstanbul, 1 milyon 581 bin 682 yatırımcı ile Türkiye’nin en fazla pay senedi yatırımcısına sahip ili oldu.

Kentin portföy büyüklüğü 2,46 trilyon liradan 3,08 trilyon liraya çıkarak sadece dokuz ayda 630 milyar lira arttı.

Ankara ve İzmir de kazançta

İstanbul’u 345 milyar 236 milyon lira portföy büyüklüğüyle Ankara, 157 milyar 849 milyon lira ile İzmir izledi.

Yılın ilk dokuz ayında portföy değeri Ankara’da %31,9, İzmir’de %28,4 oranında artış gösterdi.

Yatırımcı sayısı ise üç büyük ilde ortalama %6 civarında azaldı.

Bursa ilk üçü zorluyor

Üç büyük ilin ardından en yüksek portföy büyüklüğüne sahip şehir Bursa oldu.

Eylül sonu itibarıyla Bursalı yatırımcıların pay senedi portföyü 97 milyar 203 milyon lira, yatırımcı sayısı ise 266 bin 262 olarak kaydedildi.

Bursa’yı Antalya (65,7 milyar lira), Adana (50,1 milyar), Gaziantep (49,5 milyar) ve Kocaeli (46,5 milyar) takip etti.

Yabancı yatırımcıda Katar zirvede

Yurt dışı yerleşik yatırımcılarda Katar 640 milyar 759 milyon liralık portföyle ilk sırada yer aldı.

Onu ABD (505 milyar lira) ve Birleşik Krallık (332 milyar lira) izledi.

Yabancı yatırımcı sayısında ise ABD 927 hesapla birinci, Birleşik Krallık 258, Lüksemburg 200 hesapla ikinci ve üçüncü oldu.

En çok yatırımcı BIST 100’de

Endeks bazında en yoğun ilgi BIST 100 endeksinde oldu.

Eylül sonu itibarıyla 4 milyon 761 bin 455 kişi BIST 100’de işlem yaparken, sanayi endeksi 4,39 milyon, hizmetler endeksi 3,97 milyon yatırımcıya ulaştı.

Bankacılık endeksinde ise yatırımcı sayısı 995 bin 625 olarak açıklandı.

Portföy lideri 45-49 yaş grubu

Yatırımcılar yaşa göre incelendiğinde 45-49 yaş grubunun 373,9 milyar liralık portföyle zirvede olduğu görüldü.

En fazla yatırımcı ise 35-39 yaş grubunda bulunuyor.

En düşük portföy değeri 0-14 yaş aralığında (3,7 milyar lira) ölçüldü.