Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, CHP İstanbul kurultayının iptali ve Gürsel Tekin krizinin etkisiyle yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederek 10.470,82 puana geriledi. Gün içinde en yüksek 10.626,74 ve en düşük 10.442,73 puan görüldü.

Haftanın açılışı ve temel etkenler

BIST 100, yeni haftaya satış baskısıyla başladı. Siyasi belirsizlik ve enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, endeksin negatif bir seyir izlemesine yol açtı. Haftalık kapanış ise 10.729,49 puan oldu.

Sektörel hareketler

Bankacılık endeksi yüzde 2,48 kayıp yaşadı.

Holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Tek kazandıran sektör finansal kiralama faktoring oldu (%2,21).

En çok kaybeden sektör turizm (%2,91) oldu.

Gün içi performans

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 10.542,47 puana geriledi. İşlem hacmi 45 milyar lira olarak gerçekleşti. Öğleden sonra artan satış baskısıyla kayıp yüzde 2’yi aştı ve 10.470,82 puana indi.

Açığa satış düzenlemesi

Borsa İstanbul, endekste yüzde 2 değişim nedeniyle açığa satış yapılan işlem sıralarında seans sonuna kadar “yukarı adım” kuralı uygulanacağını duyurdu.

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri

Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayımlanan OVP’ye göre Türkiye ekonomisinin büyüme hedefleri 2026’da %3,8, 2027’de %4,3 ve 2028’de %5 olarak öngörülüyor. Enflasyon hedefi ise 2026 için %16, 2027 için %9 ve 2028 için %8 olarak belirlendi.