Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,69 puan ve yüzde 0,41 artışla 10.443,16 puana ulaştı.

Bankacılık ve holding endeksleri arttı

Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi ise yüzde 0,09 artış gösterdi. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,98 ile spor olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Cumadan farklı seyir

Önceki gün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,77'lik bir azalışla 10.400,48 puanda kapanış yapmıştı.

Analizler ve beklentiler

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de açıklanacak istihdam raporu gibi önemli verilerin haftaya olumlu bir başlangıç sağladığını ifade etti. Bugün ise yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek.

Enflasyon beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, ekonomistler mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Teknik analiz

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 puan direnç, 10.400 ve 10.300 seviyeleri ise destek olarak görülüyor.