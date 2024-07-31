2024 Mayıs ayında gerçekleşen halka arzlarda katılımcı sayısı 3,6 milyon civarındayken, Temmuz ayında son gerçekleşen halka arzlarda bu sayı 400 bine kadar geriledi. Bu keskin düşüş, halka arzların yatırımcılar tarafından beklenen ilgiyi görmemesi ve getirilerinin azalmasından kaynaklanıyor.

Son halka arzların beklenen ilgiyi görmemesi ve yatırımcıların uzaklaşması, tavan serilerinin bozulmasıyla başladı. Halka Arz Endeksi'nde yer alan hisselere baktığımızda, yıllık bazda oldukça zayıf performanslar bulunuyor. Örneğin, Astor Enerji yıllık bazda yüzde 2 gerilerken, TAB Gıda yüzde 32 yükseldi. Ahlatcı Doğalgaz ise yüzde 10,22 gibi sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Endekste ağırlığı yüksek olan hisseler

Halka Arz Endeksi'nde ağırlığı yüksek hisselerin başında Astor Enerji geliyor ve yüzde 10,44 oranında ağırlığa sahip. TAB Gıda, Ahlatcı Doğalgaz, Reeder Teknoloji, Akfen Yenilenebilir Enerji ve Enerya Enerji, endeks üzerinde yüzde 2,8 ile 3,7 arasında ağırlığa sahip. Bu hisselerin getirilerindeki düşüş, yatırımcı ilgisinin azalmasına yol açarken, endeksteki zayıf performanslar da bu durumu destekliyor.

Alternatif yatırım araçlarına yönelme

Yatırımcılar, halka arzların düşük getirileri nedeniyle ilgilerini kaybederek, daha cazip getiriler sunan alternatif yatırım araçlarına yöneliyor. Bu durum, borsadaki halka arzlara olan ilginin daha da azalmasına ve piyasanın performansının düşmesine neden oluyor.

Borsada halka arzlara olan ilginin yeniden canlandırılması için, getirilerin artırılması ve yatırımcı güveninin sağlanması kritik önem taşıyor. Halka arz süreçlerinin şeffaflığı ve hisselerin uzun vadeli performanslarının iyileştirilmesi, yatırımcıların yeniden borsaya yönelmesini sağlayabilir.