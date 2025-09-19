İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Investco Holding yetkililerinin borsada usulsüz kazanç sağladığı ve gelirleri akladığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltı sayısının 19’a yükseldiğini açıkladı. İlk etapta 14 kişi gözaltına alınmış, sonraki operasyonlarla 5 şüpheli daha yakalanmıştı.

MASAK raporlarıyla desteklenen operasyon

Soruşturma kapsamında bazı alt firmaların da usulsüz işlemlere karıştığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve şüpheli beyanları operasyonun temelini oluşturdu.

Eş zamanlı baskınlar

16 Eylül 2025’te yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Işık Ökte, Muvaffak İhsan Usel ve Adem Ceylan olmak üzere 14 kişi gözaltına alındı.

Sonraki günlerde 5 şüpheli daha yakalandı ve toplam gözaltı sayısı 19’a çıktı.

Yargı süreci sürüyor

Gözaltına alınan şüpheliler, 19 Eylül’de adli mercilere sevk edildi. Yetkililer, operasyonların finansal piyasalarda güvenliği sağlamak ve yatırımcıların haklarını korumak açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Olayın geçmişi

Soruşturma, bazı hisse senetlerinde olağan dışı fiyat hareketleri ve yapay yükselişlerle küçük yatırımcıların zarara uğratıldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Başsavcılık, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsada akladıkları öne sürülen Investco Holding yetkilileri hakkında gözaltı kararı vermişti.